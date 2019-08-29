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БАТЭ - Астана

29.08.2019, Четверг, 20:00 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Лига Европы, 4 раунд , ответный матч БАТЭ - Астана
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 17:00 Астана 3:0 БАТЭ
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 4 раунд
ответный матч		 25 августа, четверг 21:00 БАТЭ 2:2 Астана
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 18 августа, четверг 17:00 Астана 2:0 БАТЭ
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