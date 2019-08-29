Введите ваш ник на сайте

АИК - Селтик

29.08.2019, Четверг, 20:00 мск Стокгольм, стадион Френдс Арена Лига Европы, 4 раунд , ответный матч АИК - Селтик
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 21:45 Селтик 2:0 АИК
...
  • Читайте нас: 