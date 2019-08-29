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Рига - Копенгаген

29.08.2019, Четверг, 19:45 мск Рига, стадион Сконто Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Рига - Копенгаген
Первый матч: 1 - 3
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 20:45 Копенгаген 3:1 Рига
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