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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Антверпен
АЗ Алкмаар - Антверпен: обзор матча 22 августа 2019
АЗ Алкмаар
22.08.2019, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Антверпен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Антверпен
87'
Желтая карточка
С. Болат
Желтая карточка
Р. Влаар
85'
63'
Желтая карточка
Д. Мбокани
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Антверпен
26
Синан Болат
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
АЗ Алкмаар
8
Йорди Класи
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Антверпен
18
Амара Бэби
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
3-2
40
Бизот
2
Оувеян
12
Влаар
4
Хацидиакос
22
Свенссон
18
Мидтсьё
2-1-1
26
Болат
18
Онгла
2
Де Лат
11
Рафаэлов
70
Мбокани
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Антверпен
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
8
Йорди Класи
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
18
Амара Бэби
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
Остались в запасе
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
8
Йорди Класи
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Остались в запасе
18
Амара Бэби
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча АЗ Алкмаар - Антверпен
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
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