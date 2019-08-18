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Расписание матчей
Италия. Кубок
Пиза - Болонья
Пиза - Болонья: обзор матча 18 августа 2019
Пиза
18.08.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пиза - Болонья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
- : -
25.11.2026
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Италия. Серия В, 12 тур
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0 : 1
21.11.2026
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07.11.2026
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01.11.2026
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3 : 3
28.10.2026
Палермо
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Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Болонья
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Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
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1 : 2
07.11.2026
Болонья
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Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
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Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
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0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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