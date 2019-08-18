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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Ольборг
Брондбю - Ольборг: обзор матча 18 августа 2019
Брондбю
18.08.2019, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Ольборг
32'
Д. Кайзер
49'
К. Вильчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Ольборг
ГОЛ! 2:0!
К. Вильчек
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кайзер
Пас отдал
Й. Радошевич
32'
Желтая карточка
Й. Радошевич
14'
Начало матча
Статистика матча Брондбю - Ольборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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Брондбю
Ольборг
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
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2025.07.23 09:23
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2022.08.13 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
2022.02.11 17:51
5
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
2022.08.13 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
2022.02.11 17:51
5
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2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
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2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
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