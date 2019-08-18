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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Антальяспор
Гезтепе - Антальяспор: обзор матча 18 августа 2019
Гезтепе
18.08.2019, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Антальяспор
29'
Д. Анжело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Антальяспор
Желтая карточка
Л. Гассама
80'
64'
Желтая карточка
О. Челустка
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Анжело
Пас отдал
Шарлес
Желтая карточка
Тити
22'
Начало матча
Статистика матча Гезтепе - Антальяспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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