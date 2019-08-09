Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арарат - Ротор (мол)
Арарат - Ротор (мол): обзор матча 09 августа 2019
Арарат
09.08.2019, пятница, 17:30
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ротор (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арарат - Ротор (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур
Квант
2 : 5
09.11.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 16 тур
Ротор (мол)
4 : 1
02.11.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 15 тур
Арарат
0 : 3
26.10.2019
Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур
Зоркий
4 : 2
19.10.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 13 тур
Салют
3 : 0
12.10.2019
Арарат
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Ротор (мол)
0 : 0
27.05.2021
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 6
23.05.2021
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Химки (мол)
1 : 2
19.05.2021
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Ротор (мол)
4 : 1
12.05.2021
Мастер-Сатурн
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Ротор (мол)
2 : 0
05.05.2021
Уфа (мол)
Информация о матче
Стадион:
Зенит
Новости команд
Все
Арарат
Ротор (мол)
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
24 сентября
3
«Арарат» исключили из ПФЛ. У клуба отозвали лицензию
2020.02.06 07:20
6
«РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити»
2019.10.16 23:35
19
ЦСКА – о дебютном голе Лукаса Сантоса: «Первый маленький шедевр»
2019.09.09 22:34
1
Товарищеский матч. Хет-трик Нисимуры помог ЦСКА разгромить «Арарат»
2019.09.09 13:35
4
«Арарат» исключили из ПФЛ. У клуба отозвали лицензию
2020.02.06 07:20
6
«РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити»
2019.10.16 23:35
19
ЦСКА – о дебютном голе Лукаса Сантоса: «Первый маленький шедевр»
2019.09.09 22:34
1
Товарищеский матч. Хет-трик Нисимуры помог ЦСКА разгромить «Арарат»
2019.09.09 13:35
4
Помазун, Шарлия, Лукас Сантос – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Араратом»
2019.09.09 11:48
1
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
24 сентября
3
«Строгино» – Черданцеву: «Не могли бы Вы поставить на наше поражение завтра? Нам очень нужны очки»
2018.10.05 21:47
6
Участник реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» перешел в «Ротор-Волгоград»
2017.07.20 14:28
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+