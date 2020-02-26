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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Барнсли
Халл Сити - Барнсли: обзор матча 26 февраля 2020
Халл Сити
26.02.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 1
Завершен
Барнсли
42'
К. Вудроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Барнсли
74'
Замена
️️️️
B. Williams
Замена
️️️️
Ш. МакЛафлин
54'
51'
Замена
️️️️
М. Ритцмайер
Желтая карточка
Д. Ирвин
49'
Замена
️️️️
М. Самуэльсен
46'
Замена
️️️️
Д. Хонимэн
46'
46'
Замена
️️️️
К. Лудевиг
42'
ГОЛ! 0:1!
К. Вудроу
41'
Желтая карточка
А. Хальме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
14
Робби МакКензи
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
11
Marcus Maddison
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
12
Кали Вудроу
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
18
Daniel Batty
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
17
Norbert Balogh
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
4-5-1
25
Лонг
14
МакКензи
30
20
Элдер
28
Пеннингтон
22
Лопеш
6
11
36
Ирвин
21
Тораль
9
Магеннис
4-4-2
40
Коллинс
28
Уильямс
21
Соллбауэр
6
Хальме
29
Одуор
16
Томас
20
Моуатт
8
Бере
12
Вудроу
8
Чаплин
18
Браун
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
10
Хонимэн
10
Хонимэн
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
29
Лудевиг
29
Лудевиг
20
20
8
Ритцмайер
8
Ритцмайер
Остались в запасе
Халл Сити
Барнсли
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
18
Daniel Batty
ЦП
17
Norbert Balogh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Джек Уолтон
ВР
16
Кенни Дугалл
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
18
Daniel Batty
ЦП
17
Norbert Balogh
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
16
Кенни Дугалл
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Халл Сити - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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