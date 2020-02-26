Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Лидс
Мидлсбро - Лидс: обзор матча 26 февраля 2020
Мидлсбро
26.02.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 1
Завершен
Лидс
45+1'
М. Клих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Лидс
Желтая карточка
A. Clayton
90'
Желтая карточка
А. Мукуди
82'
73'
Замена
️️️️
Д. Шеклтон
Замена
️️️️
Б. Ассомбалонга
72'
Замена
️️️️
Л. Нмеча
67'
Замена
️️️️
M. Johnson
63'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Клих
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
5
Ryan Shotton
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Adam Clayton
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
15
Хэйден Коулсон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
4
Бен Уайт
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Мидлсбро
1
Tomas Mejías
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
19
Тайлер Робертс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
4-4-1-1
1
Пирс
16
Хаусон
2
Мукуди
32
Фрэнд
5
8
10
Уинг
15
Коулсон
6
Сэйвилл
16
Тавернье
11
Флетчер
4-3-2-1
1
Касилья
15
Даллас
6
Купер
12
Эйлинг
28
Берарди
4
Уайт
11
Кошта
43
Клих
19
Эрнандес
11
Харрисон
45
Бэмфорд
28
28
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
14
Нмеча
14
Нмеча
16
Шеклтон
16
Шеклтон
Остались в запасе
Мидлсбро
Лидс
1
Tomas Mejías
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
11
Равель Моррисон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
19
Тайлер Робертс
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Tomas Mejías
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
11
Равель Моррисон
ЦП
Остались в запасе
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
19
Тайлер Робертс
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Мидлсбро - Лидс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Лидс
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+