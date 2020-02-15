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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Барнсли
Фулхэм - Барнсли: обзор матча 15 февраля 2020
Фулхэм
15.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 3
Завершен
Барнсли
24'
К. Вудроу (П)
51'
Д. Браун
79'
К. Вудроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Барнсли
79'
ГОЛ! 0:3!
К. Вудроу
Пас отдал
М. Бере
51'
ГОЛ! 0:2!
Д. Браун
Пас отдал
К. Вудроу
Желтая карточка
Д. Брайан
29'
26'
Желтая карточка
А. Хальме
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Вудроу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Барнсли
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-2-2-2
1
Родак
23
Брайан
3
Рим
6
Гектор
29
МакДональд
10
Кэрни
17
Онома
93
Кноккарт
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
1-2-3
6
Хальме
20
Моуатт
8
Бере
18
Браун
16
Томас
12
Вудроу
Остались в запасе
Фулхэм
Барнсли
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Фулхэм - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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