Введите ваш ник на сайте

Рединг - Ноттингем Форест

11.01.2020, Суббота, 18:00 мск Рединг, стадион Мадейски Англия. Чемпионшип, 27 тур Рединг - Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
27 тур
12 января, суббота 18:00 Рединг 2:0 Ноттингем Форест
2 тур
11 августа, суббота 17:00 Ноттингем Форест 1:0 Рединг
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
33 тур
20 февраля, вторник 22:45 Ноттингем Форест 1:1 Рединг
15 тур
31 октября, вторник 23:00 Рединг 3:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
44 тур
22 апреля, суббота 17:00 Ноттингем Форест 3:2 Рединг
15 тур
29 октября, суббота 17:00 Рединг 2:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
40 тур
5 апреля, вторник 22:00 Рединг 2:1 Ноттингем Форест
18 тур
28 ноября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 3:1 Рединг
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
34 тур
28 февраля, суббота 18:00 Рединг 0:3 Ноттингем Форест
4 тур
23 августа, суббота 18:00 Ноттингем Форест 4:0 Рединг
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
24 тур
1 января, среда 19:00 Рединг 1:1 Ноттингем Форест
17 тур
29 ноября, пятница 23:45 Ноттингем Форест 2:3 Рединг
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
44 тур
17 апреля, вторник 23:00 Рединг 1:0 Ноттингем Форест
15 тур
1 ноября, вторник 23:45 Ноттингем Форест 1:0 Рединг
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
40 тур
9 апреля, суббота 18:00 Ноттингем Форест 3:4 Рединг
3 тур
21 августа, суббота 18:00 Рединг 1:1 Ноттингем Форест
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
26 тур
16 января, суббота 18:00 Ноттингем Форест 2:1 Рединг
1 тур
8 августа, суббота 00:00 Рединг 0:0 Ноттингем Форест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лидс 46 28 9 9 77:35 +42 93
2. Вест Бромвич 46 22 17 7 77:45 +32 83
3. Брентфорд 46 24 9 13 80:38 +42 81
4. Фулхэм 46 23 12 11 64:48 +16 81
5. Кардифф 46 19 16 11 68:58 +10 73
6. Суонси 46 18 16 12 62:53 +9 70
7. Ноттингем Форест 46 18 16 12 58:50 +8 70
8. Миллуолл 46 17 17 12 57:51 +6 68
9. Престон 46 18 12 16 59:54 +5 66
10. Дерби Каунти 46 17 13 16 62:64 -2 64
11. Блэкберн 46 17 12 17 66:63 +3 63
12. Бристоль Сити 46 17 12 17 60:65 -5 63
13. Шеффилд Уэнсдэй 46 15 12 19 57:64 -7 57
14. Рединг 46 15 11 20 59:58 +1 56
15. Сток Сити 46 16 8 22 62:68 -6 56
16. КПР 46 15 11 20 65:75 -10 56
17. Мидлсбро 46 13 14 19 48:61 -13 53
18. Хаддерсфилд 46 13 12 21 52:70 -18 51
19. Лутон Таун 46 14 9 23 54:82 -28 51
20. Бирмингем 46 12 14 20 54:75 -21 50
21. Барнсли 46 12 13 21 47:67 -20 49
22. Чарльтон 46 12 12 22 48:63 -15 48
23. Уиган 46 15 14 17 57:56 +1 47
24. Халл Сити 46 12 9 25 57:87 -30 45
* - Уиган Атлетик: снято 12
...
  • Читайте нас: 