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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Университатя
АЕК - Университатя: обзор матча 15 августа 2019
АЕК
15.08.2019, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Университатя
26'
П. Манталос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Университатя
Желтая карточка
Д. Верде
90'
+4
Желтая карточка
В. Баркас
77'
ГОЛ! 1:0!
П. Манталос
26'
Желтая карточка
Н. Крстичич
22'
Начало матча
Статистика матча АЕК - Университатя
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Информация о матче
Стадион:
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