Суонси - Блэкберн

|46 тур
|5 мая, воскресенье
|14:30
|Блэкберн
|2:2
|Суонси
|14 тур
|23 октября, вторник
|21:45
|Суонси
|3:1
|Блэкберн
|46 тур
|5 мая, воскресенье
|14:30
|Блэкберн
|2:2
|Суонси
|14 тур
|23 октября, вторник
|21:45
|Суонси
|3:1
|Блэкберн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лидс
|46
|28
|9
|9
|77:35
|+42
|93
|2.
|Вест Бромвич
|46
|22
|17
|7
|77:45
|+32
|83
|3.
|Брентфорд
|46
|24
|9
|13
|80:38
|+42
|81
|4.
|Фулхэм
|46
|23
|12
|11
|64:48
|+16
|81
|5.
|Кардифф
|46
|19
|16
|11
|68:58
|+10
|73
|6.
|Суонси
|46
|18
|16
|12
|62:53
|+9
|70
|7.
|Ноттингем Форест
|46
|18
|16
|12
|58:50
|+8
|70
|8.
|Миллуолл
|46
|17
|17
|12
|57:51
|+6
|68
|9.
|Престон
|46
|18
|12
|16
|59:54
|+5
|66
|10.
|Дерби Каунти
|46
|17
|13
|16
|62:64
|-2
|64
|11.
|Блэкберн
|46
|17
|12
|17
|66:63
|+3
|63
|12.
|Бристоль Сити
|46
|17
|12
|17
|60:65
|-5
|63
|13.
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|15
|12
|19
|57:64
|-7
|57
|14.
|Рединг
|46
|15
|11
|20
|59:58
|+1
|56
|15.
|Сток Сити
|46
|16
|8
|22
|62:68
|-6
|56
|16.
|КПР
|46
|15
|11
|20
|65:75
|-10
|56
|17.
|Мидлсбро
|46
|13
|14
|19
|48:61
|-13
|53
|18.
|Хаддерсфилд
|46
|13
|12
|21
|52:70
|-18
|51
|19.
|Лутон Таун
|46
|14
|9
|23
|54:82
|-28
|51
|20.
|Бирмингем
|46
|12
|14
|20
|54:75
|-21
|50
|21.
|Барнсли
|46
|12
|13
|21
|47:67
|-20
|49
|22.
|Чарльтон
|46
|12
|12
|22
|48:63
|-15
|48
|23.
|Уиган
|46
|15
|14
|17
|57:56
|+1
|47
|24.
|Халл Сити
|46
|12
|9
|25
|57:87
|-30
|45
|* - Уиган Атлетик: снято 12