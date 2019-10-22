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Миллуолл - Кардифф

22.10.2019, Вторник, 21:45 мск Лондон, стадион Нью Дэн Англия. Чемпионшип, 13 тур Миллуолл - Кардифф
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
31 тур
9 февраля, пятница 22:45 Миллуолл 1:1 Кардифф
14 тур
28 октября, суббота 17:00 Кардифф 0:0 Миллуолл
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
44 тур
18 апреля, суббота 17:00 Кардифф 0:0 Миллуолл
14 тур
25 октября, суббота 15:15 Миллуолл 1:0 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
25 тур
29 декабря, суббота 19:00 Кардифф 1:0 Миллуолл
6 тур
18 сентября, вторник 22:45 Миллуолл 0:2 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
40 тур
31 марта, суббота 15:30 Кардифф 0:0 Миллуолл
21 тур
10 декабря, суббота 19:00 Миллуолл 0:0 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
38 тур
19 марта, суббота 18:00 Миллуолл 3:3 Кардифф
8 тур
25 сентября, суббота 15:00 Кардифф 2:1 Миллуолл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лидс 46 28 9 9 77:35 +42 93
2. Вест Бромвич 46 22 17 7 77:45 +32 83
3. Брентфорд 46 24 9 13 80:38 +42 81
4. Фулхэм 46 23 12 11 64:48 +16 81
5. Кардифф 46 19 16 11 68:58 +10 73
6. Суонси 46 18 16 12 62:53 +9 70
7. Ноттингем Форест 46 18 16 12 58:50 +8 70
8. Миллуолл 46 17 17 12 57:51 +6 68
9. Престон 46 18 12 16 59:54 +5 66
10. Дерби Каунти 46 17 13 16 62:64 -2 64
11. Блэкберн 46 17 12 17 66:63 +3 63
12. Бристоль Сити 46 17 12 17 60:65 -5 63
13. Шеффилд Уэнсдэй 46 15 12 19 57:64 -7 57
14. Рединг 46 15 11 20 59:58 +1 56
15. Сток Сити 46 16 8 22 62:68 -6 56
16. КПР 46 15 11 20 65:75 -10 56
17. Мидлсбро 46 13 14 19 48:61 -13 53
18. Хаддерсфилд 46 13 12 21 52:70 -18 51
19. Лутон Таун 46 14 9 23 54:82 -28 51
20. Бирмингем 46 12 14 20 54:75 -21 50
21. Барнсли 46 12 13 21 47:67 -20 49
22. Чарльтон 46 12 12 22 48:63 -15 48
23. Уиган 46 15 14 17 57:56 +1 47
24. Халл Сити 46 12 9 25 57:87 -30 45
* - Уиган Атлетик: снято 12
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