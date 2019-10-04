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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Тамбов (мол)
Рубин (мол) - Тамбов (мол): обзор матча 04 октября 2019
Рубин (мол)
04.10.2019, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
2 : 3
Завершен
Тамбов (мол)
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Статистика матча Рубин (мол) - Тамбов (мол)
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0
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Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Химки (мол)
7 : 2
27.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Урал (мол)
0 : 0
23.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Тамбов (мол)
0 : 3
19.05.2021
Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
1 : 1
12.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Мастер-Сатурн
2 : 4
05.05.2021
Тамбов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Рубин
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Рубин (мол)
Тамбов (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
«Тамбов» продолжит сезон в молодежном первенстве. Клуб снялся с турнира во вторник
2021.02.20 17:51
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
«Тамбов» продолжит сезон в молодежном первенстве. Клуб снялся с турнира во вторник
2021.02.20 17:51
В молодежке «Тамбова» коронавирусом заразились четыре человека
2020.10.21 13:11
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Матч молодежных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился массовой дракой
2020.03.15 14:43
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