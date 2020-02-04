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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ренн
Лилль - Ренн: обзор матча 04 февраля 2020
Лилль
04.02.2020, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
4'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ренн
Желтая карточка
Р. Саншеш
83'
Желтая карточка
Л. Реми
56'
54'
Желтая карточка
Х. Траоре
Желтая карточка
Н. Иконе
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
Н. Иконе
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Шека
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Габриэль
6
Фонте
2
Челик
21
Андре
8
Саншеш
19
Бамба
93
Иконе
45
Осимхен
14
Реми
4-1-1-2
16
Менди
14
Траоре
23
Наньон
3
Да Силва
27
Мауасса
27
Бурижо
29
Тайт
99
Ньянг
11
Рафинья
Остались в запасе
Лилль
Ренн
34
Бубакари Сумаре
ОП
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
8
Шека
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
8
Шека
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Лилль - Ренн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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