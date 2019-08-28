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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Марсель
Ницца - Марсель: обзор матча 28 августа 2019
Ницца
28.08.2019, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
66'
В. Сиприен (П)
31'
Д. Бенедетто
73'
Д. Пайет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Марсель
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
90'
+4
73'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Пайет
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Сиприен
66'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бенедетто
18'
Желтая карточка
Д. Бенедетто
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Данте
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
19
Бассем Срарфи
ПВ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-5-1
44
Бенитес
4
Данте
29
Эрейе
3
Пельмар
13
Бюрнер
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
13
Сако
61
Тамез
11
Лусамба
37
Ганаго
4-1-3-1-1
30
Манданда
70
Сарр
2
Сакаи
27
Гонсалес
23
Амави
8
Камара
20
Лопес
8
Строотман
8
Сансон
10
Пайет
9
Бенедетто
Остались в запасе
Ницца
Марсель
19
Кефрен Тюрам
ОП
19
Бассем Срарфи
ПВ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
16
Яннис Клементия
ВР
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
80
Исаак Лихаджи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
19
Кефрен Тюрам
ОП
19
Бассем Срарфи
ПВ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
16
Яннис Клементия
ВР
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Остались в запасе
80
Исаак Лихаджи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ницца - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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