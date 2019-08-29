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Материалы

Ницца - Марсель

28.08.2019, Среда, 22:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Франция. Лига 1, 3 тур Ницца - Марсель
Франция. Лига 1 (2018/2019)
28 тур
10 марта, воскресенье 23:00 Марсель 1:0 Ницца
10 тур
21 октября, воскресенье 22:00 Ницца 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 22:05 Марсель 2:1 Ницца
8 тур
1 октября, воскресенье 22:00 Ницца 2:4 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
36 тур
7 мая, воскресенье 22:00 Марсель 2:1 Ницца
4 тур
11 сентября, воскресенье 21:45 Ницца 3:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2015/2016)
26 тур
14 февраля, воскресенье 23:00 Ницца 1:1 Марсель
13 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Марсель 0:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2014/2015)
22 тур
23 января, пятница 22:30 Ницца 2:1 Марсель
4 тур
29 августа, пятница 22:30 Марсель 4:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2013/2014)
28 тур
7 марта, пятница 23:30 Марсель 0:1 Ницца
10 тур
18 октября, пятница 22:30 Ницца 1:0 Марсель
Франция. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
21 января, вторник 23:59 Марсель 4:5 Ницца
Франция. Лига 1 (2012/2013)
30 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Ницца 0:1 Марсель
12 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Марсель 2:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2011/2012)
29 тур
24 марта, суббота 22:00 Ницца 1:1 Марсель
13 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Марсель 2:0 Ницца
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
1/2 финала
1 февраля, среда 23:45 Марсель 2:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
27 апреля, среда 21:00 Марсель 4:2 Ницца
16 тур
5 декабря, воскресенье 19:00 Ницца 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2009/2010)
32 тур
11 апреля, воскресенье 23:00 Марсель 4:1 Ницца
16 тур
5 декабря, суббота 21:00 Ницца 1:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
35 тур
13 мая, среда 21:00 Ницца 0:2 Марсель
17 тур
6 декабря, суббота 21:00 Марсель 2:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
24 тур
10 февраля, воскресенье 22:55 Ницца 0:2 Марсель
6 тур
29 августа, среда 20:30 Марсель 0:2 Ницца
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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