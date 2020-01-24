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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - АДО Ден Хааг
Утрехт - АДО Ден Хааг: обзор матча 24 января 2020
Утрехт
24.01.2020, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 20 тур
4 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
53'
Ш. Клайбер
84'
Ш. Клайбер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - АДО Ден Хааг
89'
Желтая карточка
С. Стаббс
ГОЛ! 2:0!
Ш. Клайбер
Пас отдал
С. Густафсон
84'
60'
Желтая карточка
Т. Балуцэ
ГОЛ! 1:0!
Ш. Клайбер
Пас отдал
С. Густафсон
53'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
41
Йерун Зут
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АДО Ден Хааг
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
17
Дэнни Баккер
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Утрехт
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-2
41
Зут
29
Гувара
2
ван дер Маарел
4
Хогма
2
Клайбер
18
Эмануэльсон
86
Густафсон
2-1-1-1
6
Стаббс
28
Де Бок
8
Балуцэ
17
Баккер
10
Иммерс
Остались в запасе
Утрехт
АДО Ден Хааг
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
10
Мик ван Бурен
ПВ
22
Роберт Звинкелс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Остались в запасе
10
Мик ван Бурен
ПВ
22
Роберт Звинкелс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Утрехт - АДО Ден Хааг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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Утрехт
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