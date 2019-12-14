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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Витесс
Твенте - Витесс: обзор матча 14 декабря 2019
Твенте
14.12.2019, суббота, 22:45
Голландия. Эредивизие, 17 тур
0 : 3
Завершен
Витесс
51'
Б. Линссен
61'
Н. Дико
72'
Б. Линссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Витесс
72'
ГОЛ! 0:3!
Б. Линссен
Пас отдал
Т. Матавж
61'
ГОЛ! 0:2!
Н. Дико
Пас отдал
Т. Матавж
56'
Желтая карточка
К. Хонда
51'
ГОЛ! 0:1!
Б. Линссен
34'
Желтая карточка
М. Кларк
Начало матча
Статистика матча Твенте - Витесс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
Новости команд
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Твенте
Витесс
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
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