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Материалы

ПСВ - Витесс

14.09.2019, Суббота, 21:45 мск Эйндховен, стадион Филипс Голландия. Эредивизие, 6 тур ПСВ - Витесс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
29 тур
7 апреля, воскресенье 17:45 Витесс 3:3 ПСВ
11 тур
3 ноября, суббота 20:30 ПСВ 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
18 тур
23 декабря, суббота 21:45 ПСВ 2:1 Витесс
10 тур
29 октября, воскресенье 14:30 Витесс 2:4 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
27 тур
18 марта, суббота 21:45 ПСВ 1:0 Витесс
11 тур
29 октября, суббота 20:45 Витесс 0:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
32 тур
19 апреля, вторник 21:45 ПСВ 2:0 Витесс
15 тур
5 декабря, суббота 21:45 Витесс 0:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
18 тур
17 января, суббота 22:45 Витесс 0:1 ПСВ
4 тур
31 августа, воскресенье 14:30 ПСВ 2:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
28 тур
15 марта, суббота 21:45 Витесс 1:2 ПСВ
16 тур
7 декабря, суббота 23:45 ПСВ 2:6 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
22 тур
9 февраля, суббота 23:45 Витесс 2:2 ПСВ
14 тур
25 ноября, воскресенье 17:30 ПСВ 1:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
19 тур
27 января, пятница 23:00 ПСВ 3:1 Витесс
10 тур
23 октября, воскресенье 18:30 Витесс 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 16:30 ПСВ 2:1 Витесс
11 тур
27 октября, среда 23:00 Витесс 0:2 ПСВ
Чемпионат Голландии (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 16:30 Витесс 0:0 ПСВ
12 тур
31 октября, суббота 21:45 ПСВ 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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    Рейтинг: +105

    Aleksandeer 14 сентября 2019, 18:39

    Удачи команде Слуцкого!

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