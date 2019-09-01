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Витесс - АЗ Алкмаар

01.09.2019, Воскресенье, 17:45 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, 5 тур Витесс - АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
28 тур
2 апреля, вторник 19:30 Витесс 2:2 АЗ Алкмаар
3 тур
26 августа, воскресенье 17:45 АЗ Алкмаар 0:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
32 тур
18 апреля, среда 19:30 АЗ Алкмаар 4:3 Витесс
3 тур
26 августа, суббота 19:30 Витесс 1:2 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 16:30 Витесс 2:1 АЗ Алкмаар
9 тур
15 октября, суббота 21:45 АЗ Алкмаар 2:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
22 тур
6 февраля, суббота 21:45 АЗ Алкмаар 1:0 Витесс
12 тур
8 ноября, воскресенье 18:45 Витесс 0:2 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
13 марта, пятница 22:00 Витесс 3:1 АЗ Алкмаар
13 тур
22 ноября, суббота 20:30 АЗ Алкмаар 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
4 февраля, вторник 23:45 Витесс 0:2 АЗ Алкмаар
5 тур
1 сентября, воскресенье 18:30 АЗ Алкмаар 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
19 тур
19 января, суббота 23:45 АЗ Алкмаар 4:1 Витесс
10 тур
28 октября, воскресенье 19:30 Витесс 1:2 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Витесс 2:2 АЗ Алкмаар
5 тур
10 сентября, суббота 21:45 АЗ Алкмаар 4:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
28 тур
18 марта, пятница 22:45 АЗ Алкмаар 3:1 Витесс
13 тур
7 ноября, воскресенье 16:30 Витесс 1:1 АЗ Алкмаар
Чемпионат Голландии (2009/2010)
25 тур
27 февраля, суббота 21:45 Витесс 0:3 АЗ Алкмаар
16 тур
4 декабря, пятница 22:45 АЗ Алкмаар 1:2 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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    Рейтинг: +317

    Serega 68 1 сентября 2019, 18:44

    Леонид ПОБЕДЫ

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