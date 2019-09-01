Витесс - АЗ Алкмаар

Леонид ПОБЕДЫ
|28 тур
|2 апреля, вторник
|19:30
|Витесс
|2:2
|АЗ Алкмаар
|3 тур
|26 августа, воскресенье
|17:45
|АЗ Алкмаар
|0:0
|Витесс
|28 тур
|2 апреля, вторник
|19:30
|Витесс
|2:2
|АЗ Алкмаар
|3 тур
|26 августа, воскресенье
|17:45
|АЗ Алкмаар
|0:0
|Витесс
|32 тур
|18 апреля, среда
|19:30
|АЗ Алкмаар
|4:3
|Витесс
|3 тур
|26 августа, суббота
|19:30
|Витесс
|1:2
|АЗ Алкмаар
|20 тур
|29 января, воскресенье
|16:30
|Витесс
|2:1
|АЗ Алкмаар
|9 тур
|15 октября, суббота
|21:45
|АЗ Алкмаар
|2:2
|Витесс
|22 тур
|6 февраля, суббота
|21:45
|АЗ Алкмаар
|1:0
|Витесс
|12 тур
|8 ноября, воскресенье
|18:45
|Витесс
|0:2
|АЗ Алкмаар
|27 тур
|13 марта, пятница
|22:00
|Витесс
|3:1
|АЗ Алкмаар
|13 тур
|22 ноября, суббота
|20:30
|АЗ Алкмаар
|1:0
|Витесс
|22 тур
|4 февраля, вторник
|23:45
|Витесс
|0:2
|АЗ Алкмаар
|5 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:30
|АЗ Алкмаар
|1:1
|Витесс
|19 тур
|19 января, суббота
|23:45
|АЗ Алкмаар
|4:1
|Витесс
|10 тур
|28 октября, воскресенье
|19:30
|Витесс
|1:2
|АЗ Алкмаар
|28 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:30
|Витесс
|2:2
|АЗ Алкмаар
|5 тур
|10 сентября, суббота
|21:45
|АЗ Алкмаар
|4:0
|Витесс
|28 тур
|18 марта, пятница
|22:45
|АЗ Алкмаар
|3:1
|Витесс
|13 тур
|7 ноября, воскресенье
|16:30
|Витесс
|1:1
|АЗ Алкмаар
|25 тур
|27 февраля, суббота
|21:45
|Витесс
|0:3
|АЗ Алкмаар
|16 тур
|4 декабря, пятница
|22:45
|АЗ Алкмаар
|1:2
|Витесс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аякс
|25
|18
|2
|5
|68:23
|+45
|56
|2.
|Алкмаар
|25
|18
|2
|5
|54:17
|+37
|56
|3.
|Фейеноорд
|25
|14
|8
|3
|50:35
|+15
|50
|4.
|ПСВ
|26
|14
|7
|5
|54:28
|+26
|49
|5.
|Виллем II
|26
|13
|5
|8
|37:34
|+3
|44
|6.
|Утрехт
|25
|12
|5
|8
|50:34
|+16
|41
|7.
|Витесс
|26
|12
|5
|9
|45:35
|+10
|41
|8.
|Хераклес
|26
|10
|6
|10
|40:34
|+6
|36
|9.
|Гронинген
|26
|10
|5
|11
|27:26
|+1
|35
|10.
|Херенвен
|26
|8
|9
|9
|41:41
|0
|33
|11.
|Спарта Рот
|26
|9
|6
|11
|41:45
|-4
|33
|12.
|Эммен
|26
|9
|5
|12
|32:45
|-13
|32
|13.
|Венло
|26
|8
|4
|14
|24:51
|-27
|28
|14.
|Твенте
|26
|7
|6
|13
|34:46
|-12
|27
|15.
|Зволле
|26
|7
|5
|14
|37:55
|-18
|26
|16.
|Фортуна Сд
|26
|6
|8
|12
|29:52
|-23
|26
|17.
|АДО Ден Хааг
|26
|4
|7
|15
|25:54
|-29
|19
|18.
|РКС Ваалвейк
|26
|4
|3
|19
|27:60
|-33
|15
Леонид ПОБЕДЫ