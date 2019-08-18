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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Утрехт
Фейеноорд - Утрехт: обзор матча 18 августа 2019
Фейеноорд
18.08.2019, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 3 тур
1 : 1
Завершен
Утрехт
51'
Р. Хапс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Утрехт
70'
Желтая карточка
С. Густафсон
61'
Желтая карточка
А. Махер
ГОЛ! 1:0!
Р. Хапс
Пас отдал
С. Бергейс
51'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Утрехт
29
Леон Гувара
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
6
Адам Махер
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
3-1-3-2
1
Вермеер
5
Хапс
31
Боттегин
2
Карсдорп
13
Тапиа
6
ван дер Хейден
23
Бергейс
4
Келли
8
Ларссон
7
Нарсинг
3-4-1
2
Клайбер
4
Хогма
29
Гувара
86
Густафсон
13
Штридер
14
Янссен
6
Махер
17
Йостен
Остались в запасе
Фейеноорд
Утрехт
22
Ник Марсман
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
1
Давид Йенсен
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
Остались в запасе
1
Давид Йенсен
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Фейеноорд - Утрехт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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