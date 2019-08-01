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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Интер - Спартак
Интер - Спартак: обзор матча 01 августа 2019
Интер
01.08.2019, четверг, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 3 тур
1 : 0
Завершен
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Статистика матча Интер - Спартак
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Матчи команд
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур
Интер
0 : 7
09.06.2021
Кубань
Россия. ПФЛ. Группа 1, 31 тур
Интер
1 : 2
28.05.2021
Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Группа 1, 32 тур
Динамо Мх
3 : 1
23.05.2021
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 30 тур
Анжи
6 : 1
20.05.2021
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 29 тур
Интер
1 : 2
16.05.2021
Спартак-Нальчик
Спартак
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 19 тур
Дружба
1 : 0
14.03.2020
Спартак
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 18 тур
Спартак
1 : 0
17.11.2019
Анжи
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 17 тур
Спартак
3 : 4
10.11.2019
Интер
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 16 тур
Динамо Ставрополь
5 : 0
03.11.2019
Спартак
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 15 тур
Спартак
2 : 2
27.10.2019
Машук-КМВ
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Спартак
Четыре футболиста из ПФЛ подозреваются в игре на ставках
2021.05.04 21:54
1
Ossetia News: владикавказский «Спартак» расформируют. Команда в зоне «Юг» финишировала последней
2020.05.23 00:27
2
РФС проводит проверку матча ПФЛ «Урожай» – «Интер» на предмет договорного характера
2020.03.24 00:23
5
Матч ПФЛ «Интер» – «Анжи» отменен. На поле в Черкесске лежит 20-сантиметровый слой снега
2019.11.03 12:26
7
Вратарь «Краснодара-3» Адамов на 94 минуте в меньшинстве забил победный гол в матче ПФЛ с «Интером»
2019.10.04 20:58
10
Четыре футболиста из ПФЛ подозреваются в игре на ставках
2021.05.04 21:54
1
РФС проводит проверку матча ПФЛ «Урожай» – «Интер» на предмет договорного характера
2020.03.24 00:23
5
Матч ПФЛ «Интер» – «Анжи» отменен. На поле в Черкесске лежит 20-сантиметровый слой снега
2019.11.03 12:26
7
Вратарь «Краснодара-3» Адамов на 94 минуте в меньшинстве забил победный гол в матче ПФЛ с «Интером»
2019.10.04 20:58
10
Ossetia News: владикавказский «Спартак» расформируют. Команда в зоне «Юг» финишировала последней
2020.05.23 00:27
2
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