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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Гранада
Атлетико - Гранада: обзор матча 08 февраля 2020
Атлетико
08.02.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
6'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Гранада
90'
Желтая карточка
И. Кейбаши
88'
Желтая карточка
В. Диас
Желтая карточка
Витоло
86'
84'
Желтая карточка
Д. Дуарте
Желтая карточка
Ш. Врсалько
69'
Желтая карточка
Т. Парти
68'
36'
Желтая карточка
Д. Фулкье
Желтая карточка
Коке
28'
27'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
26'
Желтая карточка
Я. Эррера
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
Коке
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
10
Янник Карраско
ЛВ
20
Тони Мойя
ЦП
18
Тома Лемар
АП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-4-2
13
Облак
6
Лоди
15
Савич
22
Эрмосо
24
Врсалько
14
Льоренте
18
Парти
8
Ньигес
6
Коке
7
Витоло
10
Корреа
3-2-3-1-1
13
Эскандель
22
Дуарте
15
Мартинес
12
Кейбаши
20
Фулкье
16
Диас
21
Эррера
12
Азиз
88
Брайс
14
Вадильо
9
Сольдадо
Остались в запасе
Атлетико
Гранада
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
20
Тони Мойя
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
21
Карлос Нева
ЛЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
1
Руй Силва
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
20
Тони Мойя
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
21
Карлос Нева
ЛЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
1
Руй Силва
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Атлетико - Гранада
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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