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Материалы

Реал - Атлетик

22.12.2019, Воскресенье, 23:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 18 тур Реал - Атлетик
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 17:15 Реал 3:0 Атлетик
4 тур
15 сентября, суббота 21:45 Атлетик 1:1 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 22:30 Реал 1:1 Атлетик
14 тур
2 декабря, суббота 22:45 Атлетик 0:0 Реал
Испания. Примера (2016/2017)
28 тур
18 марта, суббота 18:15 Атлетик 1:2 Реал
9 тур
23 октября, воскресенье 21:45 Реал 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
13 февраля, суббота 18:00 Реал 4:2 Атлетик
5 тур
23 сентября, среда 22:00 Атлетик 1:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
7 марта, суббота 20:00 Атлетик 1:0 Реал
7 тур
5 октября, воскресенье 23:00 Реал 5:0 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 23:59 Атлетик 1:1 Реал
3 тур
1 сентября, воскресенье 14:00 Реал 3:1 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
31 тур
14 апреля, воскресенье 23:00 Атлетик 0:3 Реал
12 тур
18 ноября, воскресенье 01:00 Реал 5:1 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 23:59 Атлетик 0:3 Реал
1 тур
23 января, понедельник 00:30 Реал 4:1 Атлетик
Испания. Примера (2010/2011)
31 тур
9 апреля, суббота 20:00 Атлетик 0:3 Реал
12 тур
20 ноября, суббота 23:55 Реал 5:1 Атлетик
Испания. Примера (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Реал 5:1 Атлетик
18 тур
16 января, суббота 22:00 Атлетик 1:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
27 тур
14 марта, суббота 23:55 Атлетик 2:5 Реал
8 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
34 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Реал 3:0 Атлетик
15 тур
8 декабря, суббота 23:55 Атлетик 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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