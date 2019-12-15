Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вальядолид
Хетафе - Вальядолид: обзор матча 15 декабря 2019
Хетафе
15.12.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
36'
М. Кукурелья
82'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вальядолид
ГОЛ! 2:0!
Анхель
Пас отдал
Х. Мата
82'
Желтая карточка
Ф. Портильо
68'
62'
Желтая карточка
Р. Алькарас
ГОЛ! 1:0!
М. Кукурелья
Пас отдал
Х. Молина
36'
Желтая карточка
Д. Суарес
32'
Желтая карточка
М. Кукурелья
17'
8'
Желтая карточка
Ф. Барба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
23
Джейсон
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
6
Кабрера
17
Кукурелья
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
20
Портильо
19
Молина
17
Мата
3-2-1-2-2
1
Масип
93
Барба
22
Салису
22
Кико
23
Порро
12
Фернандес
21
Мичел
20
Плано
20
Рубио
19
Рамирес
14
Гвардиола
Остались в запасе
Хетафе
Вальядолид
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Хетафе - Вальядолид
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Новости команд
Все
Хетафе
Вальядолид
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+