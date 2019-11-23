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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетико
Гранада - Атлетико: обзор матча 23 ноября 2019
Гранада
23.11.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
67'
Х. Санчес
60'
Р. Лоди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетико
ГОЛ! 1:1!
Х. Санчес
Пас отдал
А. Монторо
67'
66'
Желтая карточка
М. Льоренте
Желтая карточка
М. Гоналон
63'
60'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лоди
Пас отдал
Э. Эррера
Желтая карточка
А. Пуэртас
54'
Желтая карточка
А. Монторо
43'
39'
Желтая карточка
А. Фелипе
Желтая карточка
Р. Сольдадо
31'
28'
Желтая карточка
А. Корреа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Силва
16
Диас
22
Дуарте
5
Санчес
17
Куини
25
Гоналон
12
Азиз
19
Монторо
14
Вадильо
7
Пуэртас
9
Сольдадо
4-3-2-1
13
Облак
2
Триппьер
22
Эрмосо
18
Фелипе
6
Лоди
14
Льоренте
6
Коке
16
Эррера
10
Корреа
7
Витоло
21
Мората
Остались в запасе
Гранада
Атлетико
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Карлос Нева
ЛЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Карлос Нева
ЛЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Гранада - Атлетико
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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