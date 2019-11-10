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Материалы

Атлетико - Эспаньол

10.11.2019, Воскресенье, 18:00 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Трансляция: Матч! Футбол 1 Испания. Примера, 13 тур Атлетико - Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
36 тур
4 мая, суббота 17:15 Эспаньол 3:0 Атлетико
17 тур
22 декабря, суббота 18:15 Атлетико 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 17:15 Атлетико 0:2 Эспаньол
17 тур
22 декабря, пятница 23:30 Эспаньол 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
33 тур
22 апреля, суббота 21:45 Эспаньол 0:1 Атлетико
14 тур
3 декабря, суббота 22:45 Атлетико 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 19:15 Эспаньол 1:3 Атлетико
13 тур
28 ноября, суббота 20:15 Атлетико 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
14 марта, суббота 18:00 Эспаньол 0:0 Атлетико
8 тур
19 октября, воскресенье 14:00 Атлетико 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 01:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
9 тур
19 октября, суббота 23:59 Эспаньол 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
24 февраля, воскресенье 22:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
6 тур
30 сентября, воскресенье 23:30 Эспаньол 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Атлетико 3:1 Эспаньол
16 тур
12 декабря, понедельник 00:30 Эспаньол 4:2 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
17 апреля, воскресенье 23:00 Эспаньол 2:2 Атлетико
13 тур
27 ноября, суббота 23:55 Атлетико 2:3 Эспаньол
Испания. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 6 января, четверг 22:00 Эспаньол 1:1 Атлетико
1/8 финала
ответный матч		 22 декабря, среда 22:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
Товарищеские матчи 2010

9 августа, понедельник 00:00 Атлетико 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 21:00 Эспаньол 3:0 Атлетико
12 тур
29 ноября, воскресенье 23:00 Атлетико 4:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 23:00 Атлетико 3:2 Эспаньол
16 тур
20 декабря, суббота 23:55 Эспаньол 2:3 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
8 мая, четверг 23:00 Эспаньол 0:2 Атлетико
17 тур
23 декабря, воскресенье 19:00 Атлетико 1:2 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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