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Материалы

Реал - Осасуна

25.09.2019, Среда, 22:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: Матч! Футбол 1 Испания. Примера, 6 тур Реал - Осасуна
Испания. Примера (2016/2017)
22 тур
11 февраля, суббота 22:45 Осасуна 1:3 Реал
3 тур
10 сентября, суббота 17:00 Реал 5:2 Осасуна
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 22:00 Реал 4:0 Осасуна
16 тур
14 декабря, суббота 19:00 Осасуна 2:2 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
ответный матч		 16 января, четверг 00:30 Осасуна 0:2 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
первый матч		 10 января, пятница 00:30 Реал 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
38 тур
1 июня, суббота 19:00 Реал 4:2 Осасуна
19 тур
12 января, суббота 23:00 Осасуна 0:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
31 марта, суббота 22:00 Осасуна 1:5 Реал
12 тур
6 ноября, воскресенье 15:00 Реал 7:1 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 21:00 Осасуна 1:0 Реал
2 тур
11 сентября, суббота 22:00 Реал 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 21:00 Реал 3:2 Осасуна
16 тур
3 января, воскресенье 23:00 Осасуна 0:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 21:00 Осасуна 2:1 Реал
19 тур
18 января, воскресенье 19:00 Реал 3:1 Осасуна
Испания. Примера (2007/2008)
35 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Осасуна 1:2 Реал
16 тур
16 декабря, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Осасуна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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