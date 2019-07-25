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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Коннас Куэй - Партизан
Коннас Куэй - Партизан: обзор матча 25 июля 2019
Коннас Куэй
25.07.2019, четверг, 20:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Партизан
62'
А. Шчекич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коннас Куэй - Партизан
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Шчекич
Пас отдал
З. Тошич
45'
+4
Желтая карточка
В. Стойкович
45'
+1
Желтая карточка
З. Тошич
Начало матча
Статистика матча Коннас Куэй - Партизан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
18.07.2024
Браво
Лига конференций, 1 раунд
Браво
0 : 1
11.07.2024
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
20.07.2023
Акурейри
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
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