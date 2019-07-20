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Строгино - Родина
Строгино - Родина: обзор матча 20 июля 2019
Строгино
20.07.2019, суббота, 16:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
2 : 3
Завершен
Родина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Строгино - Родина
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Матчи команд
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
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0 : 1
25.10.2026
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Квант
1 : 3
17.10.2026
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Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
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