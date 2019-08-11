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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Цинциннати
Коламбус - Цинциннати: обзор матча 11 августа 2019
Коламбус
11.08.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
2 : 2
Завершен
Цинциннати
45'
Г. Зардес (П)
63'
П. Сантуш
23'
Э. Ледесма
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Цинциннати
Желтая карточка
П. Сантуш
68'
ГОЛ! 2:1!
П. Сантуш
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Зардес
45'
23'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ледесма
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Коламбус
6
Давид Гусман
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Цинциннати
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
2-1-1-1
89
Ром
6
Менса
25
Аффул
20
Трапп
7
Сантуш
9
Зардес
3-1-1
22
Тытонь
4
ван дер Верфф
4
Уостон
12
Депланье
13
Ульоа
26
Ледесма
Остались в запасе
Коламбус
Цинциннати
6
Давид Гусман
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
6
Давид Гусман
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Остались в запасе
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Пэт Нунан
Статистика матча Коламбус - Цинциннати
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
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Коламбус
Цинциннати
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
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Месси швырнул мяч в лицо сопернику
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Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
16:03
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
09:36
7
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
09:32
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
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