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Лига чемпионов 2026/2027
Арарат-Армения - АИК
Арарат-Армения - АИК: обзор матча 09 июля 2019
Арарат-Армения
09.07.2019, вторник, 17:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
АИК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арарат-Армения - АИК
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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«Торренсе» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
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