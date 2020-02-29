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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Шальке-04
Кельн - Шальке-04: обзор матча 29 февраля 2020
Кельн
29.02.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Шальке-04
9'
С. Борнау
39'
Д. Кордоба
75'
А. Нюбель (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Шальке-04
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Ф. Кайнц
85'
80'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
Замена
А. Модест
️️️️
Д. Кордоба
78'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
И. Якобс
76'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Нюбель
75'
74'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Н. Буджеллаб
66'
Желтая карточка
А. Шепф
59'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
М. Грегоритч
ГОЛ! 2:0!
Д. Кордоба
39'
Желтая карточка
Д. Кордоба
38'
29'
Замена
Ж. Тодибо
️️️️
О. Кабак
ГОЛ! 1:0!
С. Борнау
Пас отдал
Ф. Кайнц
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Кельн
1
Юлиан Краль
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хорн
3
Эхизибуе
33
Борнау
37
Ляйстнер
14
Хектор
6
Скири
22
Шмитц
37
Реджбечай
4
Якобс
11
Кайнц
9
Кордоба
4-3-1-2
1
Нюбель
3
Кенни
5
Кабак
22
Настасич
5
Очипка
18
Шепф
10
Буджеллаб
22
МакКенни
77
Арит
11
Грегоритч
14
Раман
4
Якобс
24
Дрекслер
24
Дрекслер
4
Якобс
11
Кайнц
29
Тильманн
29
Тильманн
11
Кайнц
9
Кордоба
27
Модест
27
Модест
9
Кордоба
5
Кабак
20
Тодибо
20
Тодибо
5
Кабак
10
Буджеллаб
23
Кутуджу
23
Кутуджу
10
Буджеллаб
11
Грегоритч
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
11
Грегоритч
Остались в запасе
Кельн
Шальке-04
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Юлиан Краль
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
22
Левент Мерджан
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
1
Маркус Шуберт
ВР
8
Тимо Беккер
ЦЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Юлиан Краль
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Остались в запасе
22
Левент Мерджан
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
1
Маркус Шуберт
ВР
8
Тимо Беккер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Кельн - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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