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Кельн - Шальке-04

29.02.2020, Суббота, 20:30 мск Кельн, стадион Рейн Энерги Германия. Бундеслига, 24 тур Кельн - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2019/2020)
7 тур
5 октября, суббота 19:30 Шальке-04 1:1 Кельн
Германия. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
31 октября, среда 20:30 Кельн 1:1
(5:6)п		 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2017/2018)
31 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Кельн 2:2 Шальке-04
14 тур
2 декабря, суббота 20:30 Шальке-04 2:2 Кельн
Германия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
19 декабря, вторник 22:45 Шальке-04 1:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2016/2017)
21 тур
19 февраля, воскресенье 19:30 Кельн 1:1 Шальке-04
4 тур
21 сентября, среда 21:00 Шальке-04 1:3 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
25 тур
5 марта, суббота 17:30 Кельн 1:3 Шальке-04
8 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Шальке-04 0:3 Кельн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
32 тур
10 мая, воскресенье 18:30 Кельн 2:0 Шальке-04
15 тур
13 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 1:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
19 тур
28 января, суббота 21:30 Кельн 1:4 Шальке-04
2 тур
13 августа, суббота 17:30 Шальке-04 5:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
14 мая, суббота 17:30 Кельн 2:1 Шальке-04
17 тур
18 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 3:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 17:30 Шальке-04 2:0 Кельн
5 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Кельн 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
23 тур
6 марта, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Кельн
6 тур
26 сентября, пятница 22:30 Кельн 1:0 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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