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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - РБ Лейпциг
Шальке-04 - РБ Лейпциг: обзор матча 22 февраля 2020
Шальке-04
22.02.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 5
Завершен
РБ Лейпциг
1'
М. Забитцер
61'
Т. Вернер
68'
М. Хальстенберг
80'
Анхелиньо
89'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - РБ Лейпциг
89'
ГОЛ! 0:5!
Э. Форсберг
Пас отдал
К. Нкунку
80'
ГОЛ! 0:4!
Анхелиньо
Пас отдал
К. Нкунку
78'
Желтая карточка
Д. Упамекано
75'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Т. Вернер
Замена
М. Грегоритч
️️️️
С. Сердар
70'
68'
ГОЛ! 0:3!
М. Хальстенберг
Пас отдал
К. Нкунку
65'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Лаймер
61'
ГОЛ! 0:2!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Нкунку
57'
Желтая карточка
Т. Вернер
Замена
А. Шепф
️️️️
У. МакКенни
55'
54'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
П. Шик
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Р. Матондо
46'
Желтая карточка
А. Арит
43'
5'
Желтая карточка
К. Лаймер
Желтая карточка
Б. Раман
3'
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Забитцер
Пас отдал
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Шальке-04
33
Хуан Миранда
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
20
Дани Ольмо
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нюбель
5
Очипка
3
Кенни
22
Настасич
5
Кабак
8
Маскарель
22
МакКенни
8
Сердар
77
Арит
39
Матондо
14
Раман
3-2-2-3
25
Гулачи
17
Анхелиньо
2
Упамекано
16
Клостерманн
20
Мукиэле
23
Хальстенберг
27
Лаймер
20
Забитцер
14
Шик
11
Вернер
28
Нкунку
22
МакКенни
18
Шепф
18
Шепф
22
МакКенни
39
Матондо
23
Кутуджу
23
Кутуджу
39
Матондо
8
Сердар
11
Грегоритч
11
Грегоритч
8
Сердар
27
Лаймер
21
Айдара
21
Айдара
27
Лаймер
11
Вернер
10
Форсберг
10
Форсберг
11
Вернер
14
Шик
15
Поульсен
15
Поульсен
14
Шик
Остались в запасе
Шальке-04
РБ Лейпциг
33
Хуан Миранда
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
20
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
33
Хуан Миранда
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
20
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Шальке-04 - РБ Лейпциг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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