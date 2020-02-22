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Боруссия - Хоффенхайм

22.02.2020, Суббота, 17:30 мск Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк Германия. Бундеслига, 23 тур Боруссия - Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2019/2020)
6 тур
28 сентября, суббота 16:30 Хоффенхайм 0:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
32 тур
4 мая, суббота 16:30 Боруссия 2:2 Хоффенхайм
15 тур
15 декабря, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
27 тур
17 марта, суббота 17:30 Боруссия 3:3 Хоффенхайм
10 тур
28 октября, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
29 тур
15 апреля, суббота 16:30 Хоффенхайм 5:3 Боруссия
12 тур
26 ноября, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
31 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
14 тур
28 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
27 тур
4 апреля, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:4 Боруссия
10 тур
2 ноября, воскресенье 17:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2013/2014)
22 тур
22 февраля, суббота 18:30 Боруссия 2:2 Хоффенхайм
5 тур
15 сентября, воскресенье 17:30 Хоффенхайм 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
18 тур
19 января, суббота 18:30 Хоффенхайм 0:0 Боруссия
1 тур
25 августа, суббота 17:30 Боруссия 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2011/2012)
27 тур
24 марта, суббота 18:30 Боруссия 1:2 Хоффенхайм
10 тур
22 октября, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
25 тур
5 марта, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Хоффенхайм
8 тур
17 октября, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 3:2 Боруссия
Германия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
21 декабря, вторник 22:30 Хоффенхайм 2:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
23 тур
19 февраля, пятница 22:30 Хоффенхайм 2:2 Боруссия
6 тур
19 сентября, суббота 17:30 Боруссия 2:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2008/2009)
19 тур
7 февраля, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
2 тур
23 августа, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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