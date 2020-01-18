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Материалы

Шальке-04 - Боруссия

17.01.2020, Пятница, 22:30 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Германия. Бундеслига, 18 тур Шальке-04 - Боруссия
Германия. Бундеслига (2019/2020)
1 тур
17 августа, суббота 19:30 Боруссия 0:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2018/2019)
20 тур
2 февраля, суббота 20:30 Шальке-04 0:2 Боруссия
3 тур
15 сентября, суббота 19:30 Боруссия 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2017/2018)
32 тур
28 апреля, суббота 16:30 Шальке-04 1:1 Боруссия
15 тур
9 декабря, суббота 20:30 Боруссия 1:1 Шальке-04
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 16 марта, четверг 23:05 Боруссия 2:2 Шальке-04
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 23:05 Шальке-04 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
23 тур
4 марта, суббота 20:30 Боруссия 4:2 Шальке-04
6 тур
2 октября, воскресенье 18:30 Шальке-04 4:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
27 тур
18 марта, пятница 22:30 Шальке-04 2:1 Боруссия
10 тур
25 октября, воскресенье 19:30 Боруссия 3:1 Шальке-04
Германия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
28 октября, среда 22:30 Шальке-04 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
20 тур
6 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Боруссия
3 тур
13 сентября, суббота 20:30 Боруссия 4:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2013/2014)
32 тур
27 апреля, воскресенье 19:30 Шальке-04 0:1 Боруссия
15 тур
7 декабря, суббота 18:30 Боруссия 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2012/2013)
32 тур
3 мая, пятница 22:30 Боруссия 0:1 Шальке-04
15 тур
1 декабря, суббота 18:30 Шальке-04 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
21 тур
11 февраля, суббота 21:30 Боруссия 3:0 Шальке-04
4 тур
28 августа, воскресенье 19:30 Шальке-04 1:0 Боруссия
Германия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
21 декабря, среда 23:30 Боруссия 3:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
23 тур
20 февраля, воскресенье 19:30 Боруссия 2:1 Шальке-04
6 тур
25 сентября, суббота 17:30 Шальке-04 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
31 тур
17 апреля, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Боруссия
14 тур
28 ноября, суббота 20:30 Боруссия 1:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
31 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Боруссия 1:0 Шальке-04
14 тур
22 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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