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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 18 января 2020
Хоффенхайм
18.01.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
48'
К. Стафилидис
18'
Б. Дост
62'
Т. Чендлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
90'
+1
Желтая карточка
Д. Кор
89'
Желтая карточка
Б. Дост
Желтая карточка
Б. Хюбнер
76'
Желтая карточка
С. Пош
65'
62'
ГОЛ! 1:2!
Т. Чендлер
Пас отдал
Ф. Костич
ГОЛ! 1:1!
К. Стафилидис
48'
18'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
Пас отдал
М. Гачинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Хоффенхайм
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
9
Мунас Даббур
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
4-1-2-2-1
20
Пентке
3
Стафилидис
21
Хюбнер
4
Пош
6
Нордтвейт
27
Гриллич
18
Гайгер
13
Руди
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
3-2-2-2-1
1
Трапп
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
19
Абрахам
22
Чендлер
6
Туре
17
Роде
97
Соу
8
Гачинович
18
Костич
12
Дост
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
9
Мунас Даббур
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
9
Мунас Даббур
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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