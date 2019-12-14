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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Байер
Кельн - Байер: обзор матча 14 декабря 2019
Кельн
14.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Байер
73'
Д. Кордоба
84'
С. Борнау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Байер
ГОЛ! 2:0!
С. Борнау
Пас отдал
М. Риссе
84'
Желтая карточка
К. Эхизибуе
77'
77'
Красная карточка
Л. Бэйли
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Й. Хектор
73'
62'
Вторая желтая
А. Драгович
42'
Желтая карточка
А. Драгович
41'
Желтая карточка
К. Хаверц
Желтая карточка
Я. Тильманн
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Кельн
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-3-3-1
1
Хорн
3
Каттербах
5
Чикош
33
Борнау
14
Хектор
6
Скири
3
Эхизибуе
4
Якобс
24
Дрекслер
29
Тильманн
27
Модест
4-1-2-1-2
1
Градецки
8
Бендер
15
Драгович
5
Бендер
18
Венделл
14
Баумгартлингер
10
Амири
20
Арангис
19
Диаби
31
Фолланд
29
Хаверц
Остались в запасе
Кельн
Байер
22
Бенно Шмитц
ПЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
10
Паулиньо
ЛВ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Кельн - Байер
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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