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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Хоффенхайм
РБ Лейпциг - Хоффенхайм: обзор матча 07 декабря 2019
РБ Лейпциг
07.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
11'
Т. Вернер
52'
Т. Вернер (П)
83'
М. Забитцер
89'
Э. Бичакчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Хоффенхайм
89'
ГОЛ! 3:1!
Э. Бичакчич
Пас отдал
К. Баумгартнер
Замена
Х. Вольф
️️️️
Т. Вернер
85'
Желтая карточка
М. Забитцер
84'
84'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Д. Гайгер
ГОЛ! 3:0!
М. Забитцер
83'
Желтая карточка
К. Лаймер
77'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Э. Форсберг
66'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
П. Шик
61'
58'
Замена
И. Бебу
️️️️
С. Пош
Желтая карточка
М. Хальстенберг
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Вернер
52'
51'
Желтая карточка
С. Пош
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
П. Шик
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-4-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
2
Упамекано
31
Илсанкер
27
Лаймер
20
Забитцер
6
Демме
10
Форсберг
11
Вернер
14
Шик
4-2-1-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
4
Бичакчич
4
Пош
25
Акпогума
27
Гриллич
18
Самассеку
18
Гайгер
24
Сков
27
Крамарич
22
Адамян
11
Вернер
17
Вольф
17
Вольф
11
Вернер
10
Форсберг
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Форсберг
14
Шик
15
Поульсен
15
Поульсен
14
Шик
18
Гайгер
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
18
Гайгер
4
Пош
9
Бебу
9
Бебу
4
Пош
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
11
Адемола Лукман
ЦФ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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