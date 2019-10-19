Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Майнц
Фортуна - Майнц: обзор матча 19 октября 2019
Фортуна
19.10.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
82'
Р. Хеннингс
82'
Р. Хеннингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Майнц
87'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
87'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
Замена
️️️️
М. Соботтка
86'
84'
Замена
️️️️
А. Салаи
82'
Желтая карточка
Р. Центнер
82'
Желтая карточка
Р. Центнер
ГОЛ! 2:0!
Р. Хеннингс
Пас отдал
Н. Гисельман
82'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хеннингс
Пас отдал
Н. Гисельман
82'
Замена
️️️️
Э. Томми
82'
71'
Замена
️️️️
Р. Квайсон
Желтая карточка
Б. Текпетей
66'
Желтая карточка
Б. Текпетей
66'
Замена
️️️️
Д. Ковнацки
66'
Желтая карточка
К. Айхан
60'
Желтая карточка
К. Айхан
60'
46'
Замена
️️️️
Д. Латца
45'
+1
Вторая желтая
Э. Фернандес
45'
+1
Вторая желтая
Э. Фернандес
31'
Желтая карточка
Э. Фернандес
31'
Желтая карточка
Э. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
18
Томас Пледль
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Стеффен
25
Циммерманн
8
Циммер
4
Нуху
17
Гисельман
4
Хоффманн
13
Бодзек
37
Текпетей
10
Хеннингс
19
Караман
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
18
Бросински
3
Мартин
21
Озтюнали
25
Кунде
14
Бутьюс
14
Авонийи
9
Онисиво
27
Томми
27
Томми
31
Соботтка
31
Соботтка
9
Ковнацки
9
Ковнацки
46
Латца
46
Латца
11
Салаи
11
Салаи
19
Квайсон
19
Квайсон
Остались в запасе
Фортуна
Майнц
33
Флориан Кастенмайер
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
17
Боте Баку
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
33
Флориан Кастенмайер
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Остались в запасе
17
Боте Баку
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Фортуна - Майнц
4
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Новости команд
Все
Фортуна
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+