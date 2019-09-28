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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Шальке-04
РБ Лейпциг - Шальке-04: обзор матча 28 сентября 2019
РБ Лейпциг
28.09.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Шальке-04
83'
Э. Форсберг
29'
С. Сане
43'
А. Арит (П)
58'
Р. Матондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Шальке-04
86'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
85'
Замена
А. Шепф
️️️️
Р. Матондо
ГОЛ! 1:3!
Э. Форсберг
Пас отдал
К. Нкунку
83'
82'
Замена
О. Кабак
️️️️
О. Маскарель
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Мукиэле
74'
69'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Арит
Замена
М. Кунья
️️️️
Ю. Поульсен
65'
Замена
А. Лукман
️️️️
Д. Демме
59'
58'
ГОЛ! 0:3!
Р. Матондо
Пас отдал
А. Арит
Желтая карточка
М. Хальстенберг
45'
+5
43'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Арит
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Сане
Пас отдал
О. Маскарель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Шальке-04
33
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
2
Упамекано
20
Мукиэле
21
Айдара
6
Демме
20
Забитцер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
3-2-2-2-1
1
Нюбель
3
Кенни
26
Сане
5
Очипка
8
Маскарель
21
Стамбули
22
МакКенни
8
Сердар
39
Матондо
77
Арит
9
Бургшталлер
20
Мукиэле
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Мукиэле
6
Демме
11
Лукман
11
Лукман
6
Демме
15
Поульсен
10
Кунья
10
Кунья
15
Поульсен
39
Матондо
18
Шепф
18
Шепф
39
Матондо
77
Арит
20
Калиджиури
20
Калиджиури
77
Арит
8
Маскарель
5
Кабак
5
Кабак
8
Маскарель
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Шальке-04
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
14
Бенито Раман
ЦФ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
13
Марк Ут
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
13
Марк Ут
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча РБ Лейпциг - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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