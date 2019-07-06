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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - Камерун
Нигерия - Камерун: обзор матча 06 июля 2019
Нигерия
06.07.2019, суббота, 19:00
Кубок африканских наций, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Камерун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нигерия - Камерун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 2
03.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
30.05.2026
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2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
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Товарищеские матчи. Сборные
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09.01.2026
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1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
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