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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Бернли
Челси - Бернли: обзор матча 11 января 2020
Челси
11.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Бернли
27'
Жоржиньо (П)
38'
Т. Абрахам
49'
К. Хадсон-Одои
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Бернли
59'
Желтая карточка
А. Леннон
54'
Желтая карточка
Э. Вествуд
ГОЛ! 3:0!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
С. Аспиликуэта
49'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Макнил
ГОЛ! 2:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Р. Джеймс
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жоржиньо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
3-3-3-1
13
Кепа
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
33
Джеймс
6
Баркли
21
Жоржиньо
10
Виллиан
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
18
Абрахам
4-1-3-1-1
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
6
Тарковски
18
Тэйлор
8
Вествуд
12
Леннон
4
Корк
29
Хендрик
11
Макнил
9
Вуд
Остались в запасе
Челси
Бернли
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Челси - Бернли
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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