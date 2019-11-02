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Шеффилд Юнайтед - Бернли
Шеффилд Юнайтед - Бернли: обзор матча 02 ноября 2019
Шеффилд Юнайтед
02.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Бернли
17'
Д. Ландстрем
43'
Д. Ландстрем
44'
Д. Флек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Бернли
Желтая карточка
К. Бешам
89'
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Д. Иган
79'
78'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Родригес
Замена
О. МакБарни
️️️️
Д. МакГолдрик
75'
68'
Желтая карточка
Э. Барнс
Замена
Б. Шарп
️️️️
Л. Муссе
65'
59'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Макнил
46'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Э. Питерс
ГОЛ! 3:0!
Д. Флек
Пас отдал
Л. Муссе
44'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ландстрем
Пас отдал
Л. Муссе
43'
34'
Желтая карточка
Д. Тарковски
ГОЛ! 1:0!
Д. Ландстрем
Пас отдал
Л. Муссе
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Люк Фримен
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
13
Флек
6
Ландстрем
10
Норвуд
32
Балдок
17
МакГолдрик
11
Муссе
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
6
Тарковски
33
Питерс
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
35
Барнс
16
Родригес
15
Иган
19
Ягиелка
19
Ягиелка
15
Иган
17
МакГолдрик
9
МакБарни
9
МакБарни
17
МакГолдрик
11
Муссе
14
Шарп
14
Шарп
11
Муссе
33
Питерс
18
Тэйлор
18
Тэйлор
33
Питерс
11
Макнил
11
Брэди
11
Брэди
11
Макнил
16
Родригес
11
Выдра
11
Выдра
16
Родригес
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Бернли
15
Люк Фримен
АП
21
Саймон Мур
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
21
Саймон Мур
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
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