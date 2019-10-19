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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Бернли
Лестер - Бернли: обзор матча 19 октября 2019
Лестер
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Бернли
45'
Д. Варди
74'
Ю. Тилеманс
26'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Бернли
90'
+4
Желтая карточка
М. Лоутон
83'
Замена
️️️️
М. Выдра
Замена
️️️️
У. Морган
79'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Х. Барнс
74'
Замена
️️️️
Д. Прат
73'
Замена
️️️️
Д. Грей
67'
65'
Замена
️️️️
А. Леннон
62'
Желтая карточка
К. Вуд
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
Пас отдал
Х. Барнс
45'
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Пас отдал
Д. Макнил
2'
Желтая карточка
Д. Хендрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Аарон Леннон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Перейра
11
Барнс
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Мэддисон
9
Варди
22
Перес
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
6
Тарковски
33
Питерс
8
Вествуд
29
Хендрик
11
Брэди
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
10
Грей
10
Грей
5
Морган
5
Морган
26
Прат
26
Прат
12
Леннон
12
Леннон
11
Выдра
11
Выдра
Остались в запасе
Лестер
Бернли
21
Дэнни Уорд
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Лестер - Бернли
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
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