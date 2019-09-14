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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Бернли
Брайтон - Бернли: обзор матча 14 сентября 2019
Брайтон
14.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
51'
Н. Мопе
90+1'
Д. Хендрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Бернли
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Хендрик
Пас отдал
М. Выдра
Замена
Г. Бонг
️️️️
С. Мач
90'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Н. Мопе
84'
83'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Замена
А. Муй
️️️️
Г. Мюррэй
80'
78'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Корк
66'
Замена
Д. Родригес
️️️️
К. Вуд
59'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
А. Леннон
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
Пас отдал
С. Мач
51'
27'
Желтая карточка
А. Леннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
13
Аарон Муй
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
4
Уэбстер
5
Данк
33
Берн
25
Даффи
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
7
Мач
39
Мюррэй
11
Мопе
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
33
Питерс
8
Вествуд
12
Леннон
4
Корк
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
7
Мач
13
Бонг
13
Бонг
7
Мач
39
Мюррэй
13
Муй
13
Муй
39
Мюррэй
11
Мопе
10
Коннолли
10
Коннолли
11
Мопе
12
Леннон
29
Хендрик
29
Хендрик
12
Леннон
9
Вуд
16
Родригес
16
Родригес
9
Вуд
4
Корк
11
Выдра
11
Выдра
4
Корк
Остались в запасе
Брайтон
Бернли
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Дэвид Баттон
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Дэвид Баттон
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Брайтон - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
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